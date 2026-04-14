ビジャレアルが、ラ・リーガで記録的な快進撃を遂げているようだ。13日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

「来季のチャンピオンズリーグに出場できないのだとしたら、余程ひどい事態になったということ以外にあり得ないだろう」とは、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の弁だ。12日のラ・リーガ第31節アスレティック・ビルバオ戦に2－1で勝利したビジャレアルは、今節に敗れた4位アトレティコ・マドリードとの差を『4』に、6位セルタとの差を『17』に、引き分けた5位ベティスとの差を『15』にまで広げ、3位の座を堅持。数字上は確定していないが、クラブ史上初となる2シーズン連続でのチャンピオンズリーグ（CL）出場は、“決定的”とさえ言える状況になり始めた。

そして、スペイン屈指の『4－4－2』の使い手に率いられるイエローサブマリンは、クラブ史上2度目のトップ3フィニッシュに加え、38試合制におけるクラブ歴代2位の勝ち点の記録更新も射程圏内だ。ここまでの31試合で61ポイントを獲得（1試合あたり1.97ポイント）しているビジャレアルにとって、このペースを維持できれば、歴代2位の70ポイント（昨シーズンに記録）を上回ることができるのだ。

さらに、マルコス・セナやサンティ・カソルラ、ニハト・カフヴェジらを擁した2007－08シーズンに記録した歴代1位の77ポイントは、「はるかに困難な道のり」とスペイン紙『マルカ』は指摘。しかしながら、最終的に2位となるチームは、第31節終了時点では59ポイントと現チームを下回っており、終盤の6連勝で、クラブ最高順位と勝ち点に飛躍した。つまり、残り7試合で最低でも5勝が必須となるが、決して到達が不可能な数字ではない。

また、マルセリーノ監督にとっては、自身のラ・リーガ最多勝ち点記録の更新もかかっている。ラシン・サンタンデールやアスレティック・ビルバオなどで結果を残した監督キャリアにおいて、最も成功を収めたバレンシアで2017－18シーズンに収めた、73ポイントを目指すことになる。

ラスト7試合。アトレティコ・マドリード戦が最終節に控えるほか、セルタとの直接対決も残っているビジャレアルは、クラブにおける勝ち点記録の更新や、“3強崩し”を成し遂げることができるのだろうか。