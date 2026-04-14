アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグのスポルティング戦に向けた前日練習を欠席したようだ。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

CLラウンド16でレヴァークーゼンを2戦合計3－1で撃破したアーセナルは、準々決勝で日本代表MF守田英正の所属するスポルティングとの対戦が決定。敵地で行われた1stレグは、後半アディショナルタイムにカイ・ハヴァーツがネットを揺らし、1点のリードを手にしてホームに戻ることとなった。

15日に本拠地での2ndレグを控えるアーセナルだが、『スカイスポーツ』は「ライスが練習に姿を見せなかった」と報道。同メディアは「練習を欠席したから、水曜日の試合に出場できないとは限らない」と慎重な見解を示しつつも、アーセナルにとっては新たな懸念事項が増えてしまった。

アーセナルは現在、長期離脱のスペイン代表MFミケル・メリーノに加え、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ、オランダ代表DFユリエン・ティンバー、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴール、イングランド代表FWブカヨ・サカも練習を欠席しており、苦しい台所事情を強いられている。

