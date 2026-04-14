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ロサンゼルス・ドジャースは、今季も主力選手の相次ぐ負傷離脱に苦しんでいる。新守護神のエドウィン・ディアス投手に怪我の懸念があったが、ドジャースはベン・カスパリウス投手を右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りとした。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

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今季のカスパリウスは5試合で防御率9.64、WHIP2.143と苦戦。しかし、空振り率や被強打率は上位に位置しており、潜在能力の高さは示していた。

この入れ替えで昇格したのがカイル・ハート投手だ。メジャーでの実績は少ないものの、靱帯再建手術（トミー・ジョン手術）から復帰した今季はスプリングトレーニングで好投し、奪三振能力の高さをアピールしている。

ハートは3Aでも6試合中5試合を無失点と安定感を見せており、ブルペンの新戦力として期待がかかる。ドジャースは二刀流の負担が大きい大谷翔平選手や、長いイニングを投げられていない佐々木朗希投手の負担を軽減する安定した投手を求めている。

今回のカスパリウスの負傷離脱についてキズラ氏は「ドジャースは、リリーフ投手のカスパリウスをILに登録した。守護神のディアスが今季初登板で敗戦投手となった後、怪我をしているのではないかという憶測が飛び交っていたが、負傷したのはカスパリウスだった」と言及した。

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