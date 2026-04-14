「倒す可能性が最も高い」大谷翔平所属のドジャース、最大の対抗馬になる…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。他球団としては何としても偉業達成を阻止したいところだが、米メディア『ファンサイデッド』は、ニューヨーク・ヤンキースが最大の対抗馬になり得ると主張している。

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ヤンキースはWS3連覇（1998-2000）を最後に達成したチームで、2024年のWSではドジャースと雌雄を決したことも記憶に新しい。今季は日本時間13日終了時点で、アメリカンリーグ東地区首位タイ（8勝7敗、勝率.533）に位置している。

同メディアは「ファンにとっては今聞きたくない話かもしれないが、それでもドジャースを倒す可能性が最も高いのはヤンキースだ。チームはシーズン序盤、アリーグ最高の防御率を記録している。しかも、まだゲリット・コール投手やカルロス・ロドン投手が投げていない。両者は5~6月頃に復帰する見込みだが、通常はチームが失速しがちな時期に、トップクラスの先発2枚が加わることになる。そうなれば、先発ローテはドジャースに対抗できる数少ない陣容となる」と指摘。

続けて、「打線は開幕から低調で、チームOPSはリーグ24位と苦しんでいる。下位打線に長打力のある打者が不足していることが、この不振の一因だ。だが、こうした問題はいずれ解消され、例年通り優勝争いに加わってくるだろう」と記している。

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