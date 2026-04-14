今日の運勢 4月15日（水）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月15日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月15日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？コミュニケーションに焦点が当たるようです。言葉遣いや表現力が、周囲の人々に頼もしい印象を与えそう。多くのことが学べるいい機会でもあります。講演会に参加するのも◎気分が上がりやすく、何をしていても楽しめそう。たとえ面倒な仕事があったとしても、面白さを発見できて、コツコツやれることでしょう。友人とお茶すると◎ 情報交換など、有意義に過ごせるようです。能力を活かして、仕事やプライベートの関係性を良好に保つことができるようです。関心のある本を読むことで自分自身を学び、新しいアイデアを得ることができるでしょう。プライベートが充実するようです。親友や恋人とお茶を楽しむ時間をつくるなど、ゆっくりするのも◎ 心が穏やかでいると、将来のビジョンが浮かんでくるかも。改めて夢や目標を定めてみるといいでしょう。ちょっと遠くへ出かけるなど、アクティブな1日に。忙しく動いている方が嫌なことも目につかなくなるようです。友達とおいしいランチへ出かけたり、「食」に関しての話題も増えたりするので、生活に役立てると良いでしょう。考えていたことを実行するとき。リーダーシップを発揮すれば、周りの人も協力してくれるようです。仕事など込み入った話をするタイミングもあるようですが、あなたの案で良い方向へ進むことでしょう。身近なものに目を向けてみると◎ 近所を散歩したら新たな発見がありそうです。友人や知人の話にも耳を傾けてみましょう。苦手なものを克服するチャンスが訪れそうです。忙しい1日になりそうです。仕事が次から次に舞い込んでうれしい反面、焦りが出てしまうかも。冷静になるためにカフェに行ってリフレッシュするようにしましょう。直感的に行動すると、面白い出来事に遭遇するかも。ふと遠くに行きたくなる場合もあるでしょう。長期休みに向けて旅行のプランを考えてみるといいかも。ファッションやメイクを変えると、さらに運気アップ。1人でゆっくり考える時間をもつといいでしょう。静かな場所でのんびり過ごしたり、疲れを取ったり、新たに力を溜めたりできるようです。さらに、継続して取り組めるような趣味があると◎テキパキ行動することが大切。だらっとしたい気持ちや遊びを優先してしまうと、後で大変になってしまうかも。集中したいときはハーブティーなどを飲んでみると良いでしょう。今日は、じっくり考えるとうまくいきそう。その場のノリで返事をしてしまうと、後悔する場合があるので気をつけましょう。買い物も慎重に。趣味や習いごとに精を出すと、達成感を得られるようです。自分や家族にとって必要なものを改めて考えてみるタイミング。必要な物事は、協力し合って少しずつ準備すると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/