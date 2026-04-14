アスレティック・ビルバオは、元スペイン代表DFセサル・アスピリクエタ（現：セビージャ）の“甥”にあたる、セルヒオ・ヌインを引き抜くようだ。13日、スペイン紙『アス』が報じている。

“バスク純血主義”を掲げるアスレティック・ビルバオは、バスク地方にルーツを持つ選手にしかプレーを許さない方針のクラブとして、知られている。それにも関わらず、レアル・マドリード、バルセロナと並んで、ラ・リーガ創設以来一度も降格経験がないのだ。その秘訣は、『レサマ』と称されるカンテラからトップチームまで使用する練習場にあり、崇高な哲学が脈々と流れるこの場所には、常に同地方の逸材が集結してきた。現トップチームにおいても、ウナイ・シモン、ダニ・ビビアン、アイメリク・ラポルテ、ニコ・ウィリアムズ、イニャキ・ウィリアムズなどが、『レサマ』でフットボーラーとしての土台を築いている。

そんな『レサマ』に、かつてオサスナやチェルシー、スペイン代表でもプレーしたセサル・アスピリクエタの“甥”が到着するようだ。スペイン紙『アス』によると、2010年7月13生まれ（現在15歳）のセルヒオ・ヌインは、スタミナとフィジカルに優れている選手で、右サイドバックを主戦場にセンターバックとしてもプレーできるユーティリティ性も兼ね揃えており、アスピリクエタの“血脈”を感じさせるとのこと。現在は、オサスナのカンテラに所属するとともに、U－16ナバラ州選抜のキャプテンも務めている。

なお同紙は、かつてアスピリクエタも、アスレティック・ビルバオのスカウト陣の目にとまったものの、具体的な移籍交渉にまで発展したことはなかったと指摘。そして幾ばくかの歳月が流れた今、甥にあたるヌインが、トップチームに所属するヘスス・アレソやウーゴ・リンコン（今季はジローナへレンタル移籍）の足跡を辿るように、タホナール出身の右サイドバックとして、アスレティック・ビルバオに加わることになると併せて伝えている。

アスピリクエタ家の“未完の大器”は、アスレティック・ビルバオの枢機こと『レサマ』で、どのような選手に育つのだろうか。