大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはこのオフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルの大型契約を結んだ。現時点では期待に応える活躍を見せているとは言い難いが、デーブ・ロバーツ監督も改善が必要と苦言を呈している。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季まで、769試合、打率.273、147本塁打、490打点といった通算成績を残している左の好打者。一方、今季は日本時間13日終了時点で15試合、打率.246、1本塁打、9打点にとどまっている。

同メディアは「タッカーの打撃が振るわない原因は何なのか。日曜日にその質問を受けたロバーツ監督は、低めの球に手を出しすぎていると指摘した」としつつ、「彼は自分のゾーンから外れているように見える。もともと低めに手を出すタイプではないのに、最近は低い球をかなり追いかけている」という同監督の見解を紹介。

また、「同監督は、タッカーはどちらかというと『高めの球を得意とする打者』だと付け加え、本来の打撃ゾーンに戻ることができれば、ロバート・バンスコヨック打撃コーチとともにメカニカルな修正にも取り組めるはずだと述べた」と記している。

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