鎌倉駅東口を出て徒歩約7分。小町通りをまっすぐ進んだ先の建物2階に「鎌倉OMUSUBI」があります。

おにぎり好きの筆者、さっそくお店に伺ってきました。その様子をレポートします！

ネオンが目印の開放的な店内

小町通りを歩くと、右手にこちらの建物が見えてきます。この階段を上り、すぐ左手にネオンの看板が。

ガラス張りの店内にはたっぷりと自然光が差し込み、明るく開放的な雰囲気が漂います。

店内に足を踏み入れると、ずらりと並んだお結びが目に入ります。

こちらのおむすびは、すべてテイクアウト可能。持ち帰りたい方や、建物入口にあるベンチで食べたい方は、そのまま横のレジでお会計ができます。

店内でイートインしたい場合は、スタッフさんにお声がけを。イートインの場合は、注文後にひとつひとつ丁寧に結んでくれます。

ひと味違う、こだわりの創作お結び

取材時のおむすびは7種類。どれも3種類以上の具材が混ぜ込まれており、ひと味違ったメニューが並びます。

さらに、4月限定メニューや新作のおむすびも登場予定とのこと。季節感あふれるラインナップに、思わず期待が高まります。

ドリンクもソフトドリンクに加えてアルコール類が充実する予定で、シーンに合わせてより利用しやすくなりそうです！

一番人気は、炙り明太子・大葉・焼き鮭・うめ塩・海苔を使用した「炙り明太しそ鮭結び」。続いて、大葉・しらす・かつお梅・うめ塩・海苔の「大葉しらす梅結び」も人気とのこと。

おかか・チーズ・ベーコン・しょうゆ・ブラックペッパーの「おかかベーコンチーズ結び」は、子どもにも喜ばれそうな組み合わせです。

どれもさまざまな具材が組み合わされており、「いろいろな味を楽しみたい」という方にも嬉しいラインアップ。

鎌倉にはおにぎり屋さんが数多くありますが、こちらでは定番の単品具材ではなく、ひと工夫ある組み合わせが特徴。ここでしか味わえない、まさに創作系のお結びです。

ちなみに、お結びのお米は1つあたり約90グラムとやや小ぶり。それでも具材がしっかり入っているため、物足りなさは感じません。

また、オリジナルの「UMAMI BREW Original」は、お味噌汁ではなく“だし汁”。そのままはもちろん、だし茶漬けとして楽しむのもおすすめだそうです。

小町通りという立地もあり、海外のお客さんを想定して、メニュー名は英語表記になっているとか。

出来たてお結びをいただきます

筆者は店内利用で、おむすび2つと「UMAMI BREW Original」のセット（980円・税込）を注文。選んだのは「炙り明太しそ鮭結び」と「韓流結び」です。単品で頼むより、セットの方が少しお得になります。

ちなみに、取材時はInstagramフォローで10％引きのキャンペーンを実施中だったため、882円（税込）でさらにお得に注文できました！（※期間限定のため、終了している可能性があります）

陽の光を感じながら待っていると、出来たてが運ばれてきました。

お結びは、見た目からしてボリューム満点！「炙り明太しそ鮭結び」は、人気の鮭と炙り明太子が一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、まるで2つのお結びを食べているような満足感があります。

続いて「韓流結び」は、たくあん・韓国のり・ツナオイル・ごま油・マヨネーズを使用。ひと口ごとに具材のバランスが変わり、味の変化を楽しみながら食べ進められます。

そして、湯気が立ちのぼる「UMAMI BREW Original」は、やさしい出汁の味わいにほっと一息。今回はそれぞれ別でいただきましたが、だし茶漬けにしても美味しそうです。

まとめ

ひと工夫ある創作系お結びが楽しめるお店は、鎌倉でも少し珍しい存在です。お結びは小ぶりなサイズ感なので、小腹が空いたときにも気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイント。

サッと持ち帰るのも良いですが、できたてをゆっくり味わうのもおすすめです。

店内は陽の光がたっぷり差し込み、明るく開放的な空間が広がっています。しかも、店内はペット連れでの入店も可能だそうですよ。

ぜひ、足を運んでみてくださいね。

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