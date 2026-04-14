鎌倉OMUSUBI

鎌倉駅東口を出て徒歩約7分。小町通りをまっすぐ進んだ先の建物2階に「鎌倉OMUSUBI」があります。

おにぎり好きの筆者、さっそくお店に伺ってきました。その様子をレポートします！

ネオンが目印の開放的な店内

小町通りを歩くと、右手にこちらの建物が見えてきます。この階段を上り、すぐ左手にネオンの看板が。

ガラス張りの店内にはたっぷりと自然光が差し込み、明るく開放的な雰囲気が漂います。

店内に足を踏み入れると、ずらりと並んだお結びが目に入ります。

こちらのおむすびは、すべてテイクアウト可能。持ち帰りたい方や、建物入口にあるベンチで食べたい方は、そのまま横のレジでお会計ができます。

店内でイートインしたい場合は、スタッフさんにお声がけを。イートインの場合は、注文後にひとつひとつ丁寧に結んでくれます。

ひと味違う、こだわりの創作お結び

取材時のおむすびは7種類。どれも3種類以上の具材が混ぜ込まれており、ひと味違ったメニューが並びます。

さらに、4月限定メニューや新作のおむすびも登場予定とのこと。季節感あふれるラインナップに、思わず期待が高まります。

ドリンクもソフトドリンクに加えてアルコール類が充実する予定で、シーンに合わせてより利用しやすくなりそうです！

一番人気は、炙り明太子・大葉・焼き鮭・うめ塩・海苔を使用した「炙り明太しそ鮭結び」。続いて、大葉・しらす・かつお梅・うめ塩・海苔の「大葉しらす梅結び」も人気とのこと。

おかか・チーズ・ベーコン・しょうゆ・ブラックペッパーの「おかかベーコンチーズ結び」は、子どもにも喜ばれそうな組み合わせです。

どれもさまざまな具材が組み合わされており、「いろいろな味を楽しみたい」という方にも嬉しいラインアップ。

鎌倉にはおにぎり屋さんが数多くありますが、こちらでは定番の単品具材ではなく、ひと工夫ある組み合わせが特徴。ここでしか味わえない、まさに創作系のお結びです。

ちなみに、お結びのお米は1つあたり約90グラムとやや小ぶり。それでも具材がしっかり入っているため、物足りなさは感じません。

また、オリジナルの「UMAMI BREW Original」は、お味噌汁ではなく“だし汁”。そのままはもちろん、だし茶漬けとして楽しむのもおすすめだそうです。

小町通りという立地もあり、海外のお客さんを想定して、メニュー名は英語表記になっているとか。

出来たてお結びをいただきます

筆者は店内利用で、おむすび2つと「UMAMI BREW Original」のセット（980円・税込）を注文。選んだのは「炙り明太しそ鮭結び」と「韓流結び」です。単品で頼むより、セットの方が少しお得になります。

ちなみに、取材時はInstagramフォローで10％引きのキャンペーンを実施中だったため、882円（税込）でさらにお得に注文できました！（※期間限定のため、終了している可能性があります）

陽の光を感じながら待っていると、出来たてが運ばれてきました。

お結びは、見た目からしてボリューム満点！「炙り明太しそ鮭結び」は、人気の鮭と炙り明太子が一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、まるで2つのお結びを食べているような満足感があります。

続いて「韓流結び」は、たくあん・韓国のり・ツナオイル・ごま油・マヨネーズを使用。ひと口ごとに具材のバランスが変わり、味の変化を楽しみながら食べ進められます。

そして、湯気が立ちのぼる「UMAMI BREW Original」は、やさしい出汁の味わいにほっと一息。今回はそれぞれ別でいただきましたが、だし茶漬けにしても美味しそうです。

まとめ

ひと工夫ある創作系お結びが楽しめるお店は、鎌倉でも少し珍しい存在です。お結びは小ぶりなサイズ感なので、小腹が空いたときにも気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイント。

サッと持ち帰るのも良いですが、できたてをゆっくり味わうのもおすすめです。

店内は陽の光がたっぷり差し込み、明るく開放的な空間が広がっています。しかも、店内はペット連れでの入店も可能だそうですよ。

ぜひ、足を運んでみてくださいね。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-7-1 小町ビル 2F
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩7分
営業日 火曜日
営業時間 10:00～17:00
定休日 月曜日
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 1000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 6席
席の種類 カウンター席
個室 無し
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス 落ち着いた空間
コース内容 無し
利用シーン ランチ
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/kamakura_omusubi/
開業年月日 2025年11月21日