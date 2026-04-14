鎌倉駅東口を出て徒歩約7分。小町通りをまっすぐ進んだ先の建物2階に「鎌倉OMUSUBI」があります。
おにぎり好きの筆者、さっそくお店に伺ってきました。その様子をレポートします！
ネオンが目印の開放的な店内
小町通りを歩くと、右手にこちらの建物が見えてきます。この階段を上り、すぐ左手にネオンの看板が。
ガラス張りの店内にはたっぷりと自然光が差し込み、明るく開放的な雰囲気が漂います。
店内に足を踏み入れると、ずらりと並んだお結びが目に入ります。
こちらのおむすびは、すべてテイクアウト可能。持ち帰りたい方や、建物入口にあるベンチで食べたい方は、そのまま横のレジでお会計ができます。
店内でイートインしたい場合は、スタッフさんにお声がけを。イートインの場合は、注文後にひとつひとつ丁寧に結んでくれます。
ひと味違う、こだわりの創作お結び
取材時のおむすびは7種類。どれも3種類以上の具材が混ぜ込まれており、ひと味違ったメニューが並びます。
さらに、4月限定メニューや新作のおむすびも登場予定とのこと。季節感あふれるラインナップに、思わず期待が高まります。
ドリンクもソフトドリンクに加えてアルコール類が充実する予定で、シーンに合わせてより利用しやすくなりそうです！
一番人気は、炙り明太子・大葉・焼き鮭・うめ塩・海苔を使用した「炙り明太しそ鮭結び」。続いて、大葉・しらす・かつお梅・うめ塩・海苔の「大葉しらす梅結び」も人気とのこと。
おかか・チーズ・ベーコン・しょうゆ・ブラックペッパーの「おかかベーコンチーズ結び」は、子どもにも喜ばれそうな組み合わせです。
どれもさまざまな具材が組み合わされており、「いろいろな味を楽しみたい」という方にも嬉しいラインアップ。
鎌倉にはおにぎり屋さんが数多くありますが、こちらでは定番の単品具材ではなく、ひと工夫ある組み合わせが特徴。ここでしか味わえない、まさに創作系のお結びです。
ちなみに、お結びのお米は1つあたり約90グラムとやや小ぶり。それでも具材がしっかり入っているため、物足りなさは感じません。
また、オリジナルの「UMAMI BREW Original」は、お味噌汁ではなく“だし汁”。そのままはもちろん、だし茶漬けとして楽しむのもおすすめだそうです。
小町通りという立地もあり、海外のお客さんを想定して、メニュー名は英語表記になっているとか。
出来たてお結びをいただきます
筆者は店内利用で、おむすび2つと「UMAMI BREW Original」のセット（980円・税込）を注文。選んだのは「炙り明太しそ鮭結び」と「韓流結び」です。単品で頼むより、セットの方が少しお得になります。
ちなみに、取材時はInstagramフォローで10％引きのキャンペーンを実施中だったため、882円（税込）でさらにお得に注文できました！（※期間限定のため、終了している可能性があります）
陽の光を感じながら待っていると、出来たてが運ばれてきました。
お結びは、見た目からしてボリューム満点！「炙り明太しそ鮭結び」は、人気の鮭と炙り明太子が一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、まるで2つのお結びを食べているような満足感があります。
続いて「韓流結び」は、たくあん・韓国のり・ツナオイル・ごま油・マヨネーズを使用。ひと口ごとに具材のバランスが変わり、味の変化を楽しみながら食べ進められます。
そして、湯気が立ちのぼる「UMAMI BREW Original」は、やさしい出汁の味わいにほっと一息。今回はそれぞれ別でいただきましたが、だし茶漬けにしても美味しそうです。
まとめ
ひと工夫ある創作系お結びが楽しめるお店は、鎌倉でも少し珍しい存在です。お結びは小ぶりなサイズ感なので、小腹が空いたときにも気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイント。
サッと持ち帰るのも良いですが、できたてをゆっくり味わうのもおすすめです。
店内は陽の光がたっぷり差し込み、明るく開放的な空間が広がっています。しかも、店内はペット連れでの入店も可能だそうですよ。
ぜひ、足を運んでみてくださいね。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-7-1 小町ビル 2F
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩7分
|営業日
|火曜日
|営業時間
|10:00～17:00
|定休日
|月曜日
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|1000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|6席
|席の種類
|カウンター席
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|利用シーン
|ランチ
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/kamakura_omusubi/
|開業年月日
|2025年11月21日