プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

そこで今回は、2011〜2025年のドラフト会議に期間を絞り、高校生選手を1位指名した人数が多いチームをランキング形式で紹介する。［1/7ページ］

6位タイ：読売ジャイアンツ（5人）

6位タイは読売ジャイアンツ。直近15年では、以下の5人の高校生を指名した。

・2011年：松本竜也（英明高）

・2014年：岡本和真（智弁学園高）

・2019年：堀田賢慎（青森山田高）

・2022年：浅野翔吾（高松商高）

・2024年：石塚裕惺（花咲徳栄高）

智弁学園高時代から注目度の高かった2014年ドラフト1位の岡本和真は、プロ入り4年目の2018年に大ブレイク。打率3割、30本、100打点をクリアし、巨人の4番に定着した。

2020年に31本塁打をマークし最多本塁打のタイトルを獲得すると、2023年にはキャリアハイの41本塁打をマーク。

その後も不動の4番打者として打線を牽引。今季からトロント・ブルージェイズに所属し、メジャー1年目を過ごしている。

高松商で強烈なインパクトを残したのが2022年ドラフト1位の浅野翔吾だ。高校3年夏の甲子園では3本のアーチを描き、夏の主役に躍り出る活躍を見せた。

しかし、昨季は29試合の出場にとどまり、実力を発揮できていない。ポテンシャル十分な選手だからこそ、現状にもどかしさを感じているだろう。

今後のブレイクを期待されるのが2024年ドラフト1位の石塚裕惺。高卒1年目の昨季はファームで打率.327をマークするなど、早くも別格の成績を残している。

今季もここまでファームでは打率3割台の好成績を残し、猛アピールを続けている。今後の躍進に注目だ。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

そこで今回は、2011〜2025年のドラフト会議に期間を絞り、高校生選手を1位指名した人数が多いチームをランキング形式で紹介する。［2/7ページ］

6位タイ：オリックス・バファローズ（5人）

[caption id="attachment_257350" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの宮城大弥（写真：産経新聞社）[/caption]

読売ジャイアンツと同じく、オリックス・バファローズも直近15年で5人を指名した。

・2018年：太田椋（天理高）

・2019年：宮城大弥（興南高）

・2020年：山下舜平大（福岡大大濠高）

・2023年：横山聖哉（上田西高）

・2025年：藤川敦也（延岡学園高）

2018年のドラフトで1位入団した太田椋は、昨季自身初の規定打席到達をクリアした。一時は首位打者争いを繰り広げ、最終的に打率.283、10本塁打を記録。今季は4番に座る試合も増えている。

チームのエースとして君臨するのが2019年ドラフト1位、宮城大弥だ。入団2年目で早くも二桁勝利（13勝）、さらに防御率2.51と抜群の安定感で、強力投手陣の一角を担った。

しかし、今季は4月の試合中に緊急降板となると、左肘内側側副靱帯の損傷と診断された。オリックスに欠かせない戦力だけに、早期復帰を願いたい。

2020年ドラフト1位の山下舜平大も、新人王に輝いた2023年に9勝3敗、防御率1.61の好成績をマークしたが、その後は故障に悩まされ続けローテーションに定着出来ていない。

2023年ドラフトでは、高校通算30本塁打のパンチ力を誇り、大型内野手として注目を集めた横山聖哉を1位指名。プロ1年目から一軍を経験し、プロ初ヒットも放っている。

しかし、ファームでは打率2割台前半にとどまる年を過ごし、今季も数字が上がってこない。レギュラー奪取のためには、安定感の向上が求められる。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

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3位タイ：中日ドラゴンズ（6人）

3位タイの中日ドラゴンズは、直近15年で以下の6人を指名した。

・2011年：高橋周平（東海大甲府高）

・2013年：鈴木翔太（聖隷クリストファー高）

・2015年：小笠原慎之介（東海大相模高）

・2018年：根尾昂（大阪桐蔭高）

・2019年：石川昂弥（東邦高）

・2020年：髙橋宏斗（中京大中京高）

高校通算71本塁打の圧倒的な実績が評価され、3球団から2011年ドラフト１位指名を受けた高橋周平。プロ入り後は伸び悩む時期を過ごしつつ、2020年に初の打率3割（.305）を記録した。今季でプロ15年目を迎えている。

2015年ドラフト1位は夏の甲子園で東海大相模高を優勝に導いたエース、小笠原慎之介だ。プロ入り直後は芽が出ない期間を長く過ごしていた。

それでも2021年に初の規定投球回をクリア。チームの柱としてフル回転を見せ、ワシントン・ナショナルズでプレーを続けている。

今季念願のプロ初勝利を飾り、飛躍のきっかけを掴んでいるのが2018年ドラフト1位の根尾昂。高校時代の活躍は目覚ましいものがあっただけに、これからの挽回を期待したい。

2020年ドラフト1位の髙橋宏斗は2024年に2桁勝利をマークすると、その後もローテーションの中心選手として順調にエースとして成長を重ねている。

一方、2019年1位指名の石川昂弥は、ブレイクを果たしたとは言えない状況だ。チームの中でも貴重な長距離砲だからこそ、多くのファンが覚醒を期待している。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

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3位タイ：千葉ロッテマリーンズ（6人）

中日ドラゴンズと同じく、千葉ロッテマリーンズも直近15年で6人を指名している。

・2015年：平沢大河（仙台育英高）

・2017年：安田尚憲（履正社高）

・2018年：藤原恭大（大阪桐蔭高）

・2019年：佐々木朗希（大船渡高）

・2021年：松川虎生（市和歌山高）

・2025年：石垣元気（健大高崎高）

夏の甲子園で大きなインパクトを残した平沢大河。2015年のドラフト会議では競合の末にロッテに入団したが、レギュラーを掴むには至らず、現在は埼玉西武ライオンズでプレーしている。

2017年のドラフト1位、安田尚憲もスラッガーとしての働きを期待されているが、ここまでレギュラー定着には至っていない。

高校時代からのライバルである北海道日本ハムファイターズ、清宮幸太郎が今季は主軸として役割を果たしているだけに、同級生に負けじと存在感を発揮したいところだ。

昨季、ブレイクを果たしたのが2018年ドラフト1位の藤原恭大だ。大阪桐蔭高の黄金時代を作り上げたが、入団後は結果を残せていなかった。

しかし、昨季は初めて規定打席をクリアし打率.271をマーク。盗塁も15個成功させた。チームを引っ張るリードオフマンとして、今季はさらなる成績向上が期待されている。

プロ1年目の期待とは裏腹に、苦しいシーズンの連続となっている2021年ドラフト1位、松川虎生。今季は出場試合数こそ増えているが、バッティングではさらなるアピールが必要だ。

健大高崎高では150キロを超える速球で一躍注目されたルーキーの石垣元気は、4月11日にファームで実戦初登板を果たした。1イニングを投げきれずに降板となったが、この経験を糧に成長を続けたい。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

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3位タイ：東北楽天ゴールデンイーグルス（6人）

東北楽天ゴールデンイーグルスは、直近15年で以下の6人を指名している。

・2012年：森雄大（東福岡高）

・2013年：松井裕樹（桐光学園高）

・2014年：安樂智大（済美高）

・2015年：オコエ瑠偉（関東一高）

・2016年：藤平尚真（横浜高）

・2021年：吉野創士（昌平高）

世代ナンバーワンピッチャーとして名を馳せた2013年ドラフト1位の松井裕樹。プロ1年目こそ先発で登板機会を増やしたが、翌年から守護神に任命された。

好調の年と不振の年を繰り返すこともあったが、2019年に38セーブを記録し、セーブ王のタイトルを初受賞。

その後も絶対的な抑えとして236セーブを積み重ね、現在はメジャーリーグのサンディエゴ・パドレスでプレーしている。

指名時に大きな歓声が巻き起こったのが、2015年ドラフト1位、関東一高のオコエ瑠偉だ。高い身体能力を活かし、将来を期待される存在だった。

しかし、楽天ではレギュラーに定着できず、読売ジャイアンツに移籍。昨年11月に自由契約となり、メキシコでのプレーを選んだ。

今季でプロ5年目を迎える2021年ドラフト1位の吉野創士は、昨季にプロ初安打をマーク。

ブレイクの兆しを見せるも、今季はファームで結果が出ておらず、苦しいスタートになっている。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

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2位：北海道日本ハムファイターズ（7人）

近年は若手の活躍が目立つ北海道日本ハムファイターズ。2011年から2025年にかけて、高卒選手を7人指名した。

・2012年：大谷翔平（花巻東高）

・2013年：渡邉諒（東海大甲府高）

・2016年：堀瑞輝（広島新庄高）

・2017年：清宮幸太郎（早稲田実高）

・2018年：吉田輝星（金足農高）

・2021年：達孝太（天理高）

・2024年：柴田獅子（福岡大大濠高）

今や世界を代表する選手となった2012年のドラフト1位、大谷翔平。ドラフト指名直後はメジャー挑戦のため入団拒否の意向も見られたが、栗山英樹監督をはじめとした日本ハム球団の必死の説得で入団。

入団後は二刀流でプレーし、日本球界、メジャーリーグで前人未到の記録を打ち立て、数々の常識を覆してきた。

今季は開幕直後こそ数字が伴わなかったが、シーズン1号を放って以降は徐々に量産体制に。

すでにメジャーで4度のMVPに輝いている中、5度目のMVP獲得に向け今後のパフォーマンスから目が離せない。

早稲田実高時代に圧倒的なパワーで本塁打を量産した清宮幸太郎は、2017年のドラフト1位。ただ、2021年は一軍出場なしに終わるなど、プロの壁に悩まされていた。

それでも昨季はリーグ2位の143安打をマークすると、今季はハイペースで本塁打を放っている。自身初の20本塁打超えにも期待がかかるだろう。

ルーキーイヤーの昨季に一軍デビューを飾ったのが、福岡大大濠高から入団した柴田獅子だ。

ファームでも安定した成績を残し、今後の飛躍を予感させた。今季もどこかで一軍のマウンドに上がる日があるはずだ。

プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

そこで今回は、2011〜2025年のドラフト会議に期間を絞り、高校生選手を1位指名した人数が多いチームをランキング形式で紹介する。［7/7ページ］

1位：福岡ソフトバンクホークス（9人）

[caption id="attachment_248802" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの前田悠伍（写真：産経新聞社）[/caption]

ランキング1位に輝いたのは福岡ソフトバンクホークス。直近15年に絞ると、6割にあたる9人もの高卒選手を指名したことになる。

・2011年：武田翔太（宮崎日大高）

・2014年：松本裕樹（盛岡大付高）

・2015年：高橋純平（県岐阜商高）

・2017年：吉住晴斗（鶴岡東高）

・2020年：井上朋也（花咲徳栄高）

・2021年：風間球打（明桜高）

・2022年：イヒネ・イツア（誉高）

・2023年：前田悠伍（大阪桐蔭高）

・2024年：村上泰斗（神戸弘陵高）

2014年ドラフト1位の松本裕樹は、2022年から頭角を現し始めた選手だ。徐々に登板数を増やし、昨季は51試合に登板し防御率1.07の好成績を残した。

杉山一樹が離脱となった中、状況次第では松本がクローザーに回ることも考えられるが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の影響があるのか、今季は未だ本調子とは言い難い状況にある。

ドラフト時は目玉選手と言われた2021年ドラフト1位の風間球打。単独指名を受けてプロ入りしたが、怪我の影響もあり、最終的に一軍登板を果たせないまま現役を引退した。

大阪桐蔭高でエースとして存在感を放ったのが、プロ3年目に突入した2023年のドラ1投手、前田悠伍。

2年生ながら春のセンバツ決勝のマウンドに上がり、7回1失点の好投でチームを優勝に導いた。

ファームでは毎年安定した数字を残すものの、一軍での登板は増えていない。分厚い戦力層のチーム事情があるだけに、より絶対的な成績を残してのアピールが必要だ。

【了】