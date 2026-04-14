













千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの池田来翔が14日、ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「3番・二塁」で先発出場。初回に2点本塁打を放った。







オイシックスの先発は、中日ドラゴンズや横浜DeNAベイスターズで一軍通算56試合の登板経験がある笠原祥太郎。ロッテは初回、1死から2番の岡大海が左安打を放ち、1死一塁とする。続く打席には、3番の池田が入った。











2ボールからの3球目、アウトコースのシュートを池田のバットが捉えた。爽やかな打球音に乗せられた打球は、逆方向へとぐんぐん伸び、右翼フェンスを大きく超えていくホームランとなった。



池田の今季ファーム第2号弾で、ロッテは初回に2点を先制すると、その後も追加点を奪い、最終スコア5－2でオイシックスに勝利。ファーム・リーグ東地区での戦績を10勝10敗1分けとした。



池田はこの試合、本塁打含む3打数2安打2打点と活躍。ファーム・リーグ出場9試合で打率5割と実力を見せつけている。



第1打席の本塁打も、まるで左打者が放ったような打球を逆方向へと放っており、流石は一軍実績のある打者といったところだろう。



池田は昨季、キャリアハイの83試合に出場して打率.238、5本塁打の数字を残している。その経験を活かしていくためにも、サブロー監督に向けて打撃の進化をアピールし続けたいところだ。























【動画】二軍戦では格が違う！池田の逆方向アーチがこれだ

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逆方向に虹をかけた



池田来翔 第2号ツーラン！

池田は打率.500!



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