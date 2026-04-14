「一定の懸念を抱かせる」大谷翔平所属のドジャース、ディアスに不安要素…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日、テキサス・レンジャーズと戦い8-7で勝利した。この試合ではクローザーのエドウィン・ディアス投手が誤算だったが、米メディア『クラッチポインツ』は、無視できない不安要素が浮上していると言及している。

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同戦のディアスは7-4とドジャース3点リードの9回に登板したが、先頭打者にヒットを打たれると、続く打者に2ラン本塁打を浴び瞬く間に1点差に。その後、2死一、二塁のピンチを招くと、同点タイムリーを打たれセーブ失敗となった。

同メディアは「ディアスはキャリアを通じて97マイルを超える速球を投げてきたが、現在は95.8マイルまで球速が落ちている。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は『彼の球速低下は健康状態について、少なくとも一定の懸念を抱かせるには十分』と記している」と言及。

続けて、「聞いている限りでは、本人は問題ないと言っている。もちろん、そう聞けば信じたい気持ちはある。ただ同時に、レーダーガンの数字も確認する必要がある。今はもう少し詳しく見ていこうとしている段階だ。でも、2マイルの低下というのは、やはりかなり大きいと思う」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを伝えている。

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