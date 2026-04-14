大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は13日（日本時間14日）、ニューヨーク・メッツ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。この日の第1打席では右肩付近に死球を受ける場面が見られ、球場は騒然とした。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジェド・パガドゥアン記者が言及した。

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大谷はデービッド・ピーターソン投手の94マイル（約151.2キロ）のシンカーを肩に受けて出塁。直前までカウント0-2と投手有利の状況だったこともあり、故意死球ではなく単なる制球ミスと見られている。

それでもドジャースファンは激怒した。大谷は直近2試合で先頭打者本塁打を放っており、勢いに乗る中での死球だったため、球場の雰囲気は一時緊迫した。

結果として大谷は初回の得点に貢献したものの、開幕から二刀流として出場しているだけに、負傷離脱は避けたいものだ。この日はその後、快音が聞かれなかったが、死球によって47試合連続出塁を記録した。

状態が心配された大谷についてパガドゥアン氏は「彼の肩に当てられたボールは94マイルのシンカーで、今も強い衝撃を感じているようだ。出塁後には得点に貢献したが、今夜は安打を放てなかった。しかし、ドジャースが4-0で勝利を収めたことが、彼にとって最高の復讐となっただろう」と言及した。

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