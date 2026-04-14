大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として起用されている。その大谷は8日（日本時間9日）のトロント・ブルージェイズ戦で二刀流出場し、イニング間の準備時間について指摘を受けている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

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議論の発端は試合中、ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手が球審に対し、大谷の準備時間について確認するような場面だった。これは昨季のワールドシリーズ第7戦でも、ジョン・シュナイダー監督が同様に不満を示していた問題と同じ構図だ。

大谷は投打の二刀流であるため、塁上にいた直後にマウンドに上がるケースがあり、通常より準備に時間を要する。この点について審判は「特別な事情」として裁量で時間的配慮を認めている。

スプリンガーの指摘について、デーブ・ロバーツ監督は「翔平が走者なら、ある程度の余裕を持たなければならない。審判も彼にそれを与えようとしているのだ。きっと、相手球団側は彼をできるだけ急かして、他の投手と同じように扱っているのだろう」と語った。

繰り返される大谷の扱いについてステビンス氏は「ドジャースはレギュラーシーズンの残り期間、ブルージェイズと対戦することはない。そのため、この馬鹿げた騒動がこれで終わると願いたい」と言及した。

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