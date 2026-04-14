大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りでの現役引退を表明している。引退後は球団に残る見通しともなっているが、ドジャースを含め、将来的にはMLB監督を務めることになるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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現在37歳のロハスは複数ポジションを守れるユーティリティ性や、グラウンド内外で発揮されるリーダーシップでチームに貢献してきたベテラン。現役ラストイヤーの今季は日本時間13日終了時点で、9試合、打率.292、0本塁打、1打点といった数字をマークしている。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、ロハスが将来MLB監督になるべき人物である理由をはっきりと示しており、ドジャースファンにとってもそれは決して突飛な話ではない。ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者も今週、この視点からストーリーを展開している。同監督は昨季ワールドシリーズ（WS）第7戦でのロハスの本塁打が、将来監督としてのキャリアにおいて重要となり得る知名度や信頼性につながると語っている」と言及。

続けて、「ロハスは既に試合中、ロバーツ監督に考えを尋ねたり、コーチとのコミュニケーションの取り方を学んだりしている。現役引退後は球団に残り、選手育成インストラクターとして活動する予定だというが、それはまさに次のキャリアへの土台を築き始めている人物の姿と言えるだろう」と記している。

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