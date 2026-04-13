「精彩を欠いた」千賀滉大、防御率7.07まで悪化！？　次回登板で巻き返せ…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は11日（日本時間12日）に行われたアスレチックス戦で、メジャーキャリアワーストとも言えるような低調なパフォーマンスに終わった。成績が悪化していると、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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オープン戦では好調を維持していた千賀だが、レギュラーシーズンでは思うように力を発揮できていない。

特に前回登板のアスレチックス戦では、3回途中まで投げて2被本塁打含む8安打7失点3奪三振の成績で敗戦投手となっている。

今季3試合の登板で0勝2敗、防御率7.07、19奪三振と厳しい数字が並んでいる。

それを踏まえ、同メディアは「千賀にとって、おそらくメジャーリーグキャリアで最悪の登板だった。

投球回数、失点ともに自己ワーストを記録し、この右腕は終始精彩を欠いた。

全72球のうちストライクはわずか40球にとどまり、長打を3本許し、そのうち2本は本塁打だった。

この土曜日の登板により、ここまで14イニングで防御率は7.07、WHIPは1.71まで悪化している」と伝えている。

次回登板は今週末のシカゴ・カブス戦となるが、果たして次こそ好投を披露できるのだろうか。

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