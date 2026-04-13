大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるか注目されている。現段階ではまだ本格的な復調には至っていないが、今後それが実現するかは、今季から取り組んでいる新球種次第かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季の佐々木は日本時間13日終了時点で3試合に先発。13回9失点（防御率6.23）、被安打14、四球10、15奪三振といった投球成績となっている。

その佐々木について、同メディアは「彼は現在、正体がはっきりしない“第3の球種”を開発中だが、それがMLB.comのデビッド・アドラー記者の注目を集めている」としつつ、「佐々木が今季初登板で、ストライクを取るために最も頼っていたのは新しい球種だった。平均約88マイルで鋭く落ちるハードスライダーだ。まだフォームや制球を整える必要はあるが、彼にとってこの新球種は今後に向けた明るい材料の一つと言える」というアドラー記者の見解を紹介。

続けて、「佐々木の成否はドジャースの先発ローテーションに直結する。球団はマイナーに送る予定はないため、彼は結果を出していく必要がある。したがって、今後に向けて第3の球種の習得は特に重要な要素となる」と記している。

【関連記事】

【了】