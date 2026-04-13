「将来有望な活躍ぶり」菅野智之、新天地で好発進！　ロッキーズが理想的…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手にとって、同球団は最も自分の力を発揮できるチームなのかもしれない。理想的な移籍先だと、米メディア『パープル・ロウ』が報じている。

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菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからボルチモア・オリオールズへ移り、ルーキーシーズンながら30試合の登板で10勝10敗、防御率4.64、106奪三振をマークしていた。

それでもオリオールズは再契約を望まず、菅野はフリーエージェント（FA）として市場に出ることになった。

そして、最終的にロッキーズと1年総額510万ドル（約8億2000万円）の契約を結んでいる。

ロッキーズはマイケル・ローレンゼン投手、ホセ・キンタナ投手といったベテラン勢を獲得したが、その中でも菅野の存在感は際立っていた。

菅野は今季3試合の登板で1勝0敗、防御率2.16、12奪三振を記録している。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「菅野はすっかりコロラドに馴染んでいる」とつけ、

「FAであれトレードであれ、クアーズ・フィールドはベテラン先発投手にとって理想的な移籍先とは言えないことが多い。

もちろん成功例もあるが、そうした場合でも勝利数は少なく、防御率は急上昇する傾向にある。

だからこそ、今年ロッキーズの先発ローテーションに3人のベテラン選手が加わったことは、かなりの驚きだった。

さらに嬉しい驚きは、菅野の将来有望な活躍ぶりだ。

まだ出場機会は少ないものの、菅野はロッキーズの戦力として期待できる存在になりつつある」と評価している。

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