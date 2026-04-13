「負傷者問題さらに深刻化」今井達也も右腕疲労でIL入り！？　前回登板は…

今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズは13日（日本時間14日）、27歳の今井達也投手が右腕の疲労のため、15日間の故障者リスト（IL）入りしたことを発表した。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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今井は10日（同11日）に行われたシアトル・マリナーズ戦に登板し、37球で1安打3失点。

ここまで今季3試合マウンドに立ちストライク率は54％だが、この試合では37球中わずか17球しかストライクを取れていない。

アストロズでは、ハンター・ブラウン投手とクリスチャン・ハビエル投手が右肩の張りのためIL入りするなど、負傷者が相次いでいる。

その影響が成績にも表れており、16試合を終えた段階でアストロズは6勝10敗のア・リーグ西地区最下位だ。

そんな中、同メディアによると「アストロズの怪我人問題はさらに深刻化しており、月曜日には遊撃手のジェレミー・ペーニャと右腕投手の今井がIL入りした」という。

前回登板については「わずか1アウトしか取れず、ストライクを取るのに苦労した」とし、かなり疲労が溜まっている様子だと伝えている。

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