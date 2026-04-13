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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、テキサス・レンジャーズ戦に先発登板。大崩れはしなかったものの、4回を失点2で終えて敗戦投手となった。スプリング・トレーニングから不安定な投球が続いている事態について、米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。

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レンジャーズ戦に先発した佐々木は4回（94球）を投じ、被安打5、奪三振6、与四球5、失点2を記録した。制球難で走者を背負い続けたが、要所で踏ん張り、得点圏では相手を安打1に封じる粘りも見せている。

この試合ではメジャー自己最多となる奪三振6も記録。しかし、許した走者が10人という点も自己最多であり、内容面では依然として課題が残った。

3回には先頭打者の本塁打と適時打で失点したものの、その後は満塁のピンチを切り抜けるなど崩壊を防いだ点は数少ない収穫と評価されている。それでも5回を投げきれていない投球には不安の声が止まらない。

期待された結果を残せていない佐々木について、ハリス氏は「レンジャーズ戦の登板でピンチを切り抜けた以外の明るい材料はほとんどない。今季3試合の登板を終えて、防御率は6.23となった」と言及した。

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