バイエルンが、セネガル人MFバラ・サポコ・エンディアイエの完全移籍での買い取りに動くようだ。ドイツメディア『アーベンツァイトゥング』が報じている。

現在18歳のエンディアイエはセネガル出身の攻撃的MF。ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカに在籍する中、バイエルンがロサンゼルスFC（アメリカ）と共同で展開する国際的なタレント育成事業「レッド＆ゴールド・フットボール」の一環として、今シーズンにレンタル移籍で迎え入れた。

ミュンヘンでトライアル期間を過ごした後、昨夏にはグラスホッパーズ（スイス）でもプレーし、バイエルンのトップチームとのフレンドリーマッチにも出場。その後、今年1月にバイエルンへ復帰。以降は負傷離脱が続いていたものの、今月11日に行われたブンデスリーガ第29節のザンクトパウリ戦でMFジャマル・ムシアラとの交代で公式戦デビューも飾った。

ヴァンサン・コンパニ監督はその逸材に関して「彼の人間性には期待している。バイエルンのユースアカデミーが誇るタレントの1人であることを証明してくれたし、順調に成長している」と称賛の言葉も語っていた。

これを受け、クラブは完全移籍での獲得に前向きな姿勢を示しているという。ただ、シニアレベルでの出場機会を考慮し、買い取った際には武者修行に出すことも検討しているようだ。