「新人なのに堂々とした接客」「中型犬サイズの“豚"が…」新年度から心がほっこりした“新しい出会い"

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。4月6日（月）の放送では、会議テーマ「新生活2週目案件 ～こんな人に出会いました～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆新人店員の接客に感動

先日、いつも買いに利用している靴屋に行きました。ですがその日、いつも接客してくれる店員さんがたまたまお休みで、代わりに新人の店員さんに接客してもらいました。大きくハキハキした声でとても話しやすく、「すごい、自分が新人のときはそこまでハキハキしゃべれなかった」と思いました。また、商品を説明する際の話し方から、人と話すことがものすごく好きなことが伝わり、いい時間を過ごせました。ぜひ、次回もその方に接客してもらいたいと思いました！ 接客業をされる方々には頭が上がりません。いつもありがとうございます！（東京都 34歳 男性）

◆公園でまさかのペットに遭遇！

天気が良かった日、ちょっとリフレッシュしたい気分だったので、公園までお散歩に行きました。いつも通り、ワンちゃんとお散歩をされている方もたくさんいらっしゃって、すれ違うたびに“かわいいなぁ”と思っていたのですが、その途中でなんと豚さんに遭遇しました！

中型犬くらいのサイズの豚さんが、カートに乗ってお散歩しておりました。これまで、カメやフクロウとお散歩している人は見たことがあったのですが、豚さんは初めましてだったので、さすがにびっくりしました！（東京都 37歳 女性）

◆陰ながら応援

昨日、一人暮らし初日という学生さんに出会いました。私の住む家の隣のアパートは、学生さんの一人暮らしが多く、この時期は新しい生活が始まる気配にあふれています。そんななか、引っ越しを終えたばかりの学生さんが、ご丁寧にあいさつに来てくれました。

手には地元の特産品だというスイカ。いただいたスイカを食べると、優しい甘さとみずみずしさが口いっぱいにひろがり、ご両親の愛情や、送り出す際の気持ちを想像してしまい、思わず胸がじんわりしてしまいました。これから、きっと楽しいことも大変なこともあると思いますが、直接関わることはなくても、陰ながら「頑張れ、一人暮らし！」と応援してしまう私なのでした（東京都 42歳 女性）

◆熱い“嵐”トークで

先週、東京ドームで嵐のコンサートがあった日に、ホテルで仕事をしていました。そこで、おそらくライブ終わりにチェックインにいらっしゃったお客さまがいて、「嵐のコンサートに行かれたんですか？」と声をかけたら、その通りでした。実は私も、先月におこなわれた北海道公演に行っていたので、そのお客さまとファン同士の熱い話をしました。スタッフとお客さまという関係から、一気に距離が縮まった感覚があってうれしかったです！(千葉県 25歳 女性)

◆大先輩の笑顔

先月、定年退職された先輩が、年度が明けた今月、再雇用で帰って来ました。肩書もあった大先輩でしたが、その第一声は「アルバイトの者です」でした。余程これまでの責任が重かったらしく、清々しい笑顔で帰って来ました。後輩としては少し寂しいような、楽になった姿が微笑ましいような……複雑な心境です（神奈川県 51歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co