Official髭男dism、King ＆ Prince、桑田佳祐、SixTONES、Mr.Children…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月11日（土）付）

■10位：乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
初登場！ 4月8日にリリースされた41枚目のシングルで、センターは5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めています。
■9位：INI「All 4 U」
初登場！ 4月22日（水）にリリースされる8枚目のシングル「PULSE」のタイトル曲で、メンバーのRIHITO（リヒト）が作詞に参加しています。
■8位：First Love is Never Returned「Good Morning」
初登場！ 北海道在住の社会人5人組バンド。同曲は4月1日に配信リリースされたシングルで、朝の情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）のテーマソングにも起用されています。
■7位：HANA「Bad Girl」
初登場！ 3月27日に配信リリースされた楽曲がランクイン。HANAは、デビュー直後に出演した音楽フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の最終日（4月5日）に出演し、ライブのラストに同曲を披露しました。
■6位：MAZZEL「Get Up And Dance」
先週9位から3ランクアップ↑ 4月8日にリリースされたセカンドアルバム『Banquet』のリード曲が2週連続でランクイン。同曲のミュージックビデオは、公開から2日間で100万回再生を突破しました。
■5位：Mr.Children「産声」
先週3位から2ランクダウン↓ 3月25日にリリースされたアルバム『産声』の表題曲が2週連続でランクイン。Mr.Childrenは現在、ライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催中。11日、12日の2日間は、横浜アリーナ（神奈川県）でおこなわれました。
■4位：SixTONES「一秒」
先週2位から2ランクダウン↓ 3月18日にリリースされたシングル「一秒 / Rebellion」の表題曲が3週連続でランクイン。SixTONESも現在、ライブツアー『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』を開催中。次回は、5月2日（土）、3日（日・祝）に新潟県・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターでおこなわれます。
■3位：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」
初登場！ 4月3日に先行配信がスタートしたソロ18枚目となるシングル。こちらはテレビアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌で、アニメの完全書き下ろし楽曲は、バンド・ソロ含めて初です。
■2位：King ＆ Prince「Waltz for Lily」
先週1位から1ランクダウン↓ 現在公開中の映画「鬼の花嫁」の主題歌として書き下ろした楽曲が2週連続でランクイン。同作品では、メンバーの永瀬廉が主演を務めています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Official髭男dism「エルダーフラワー」
先週6位から5ランクアップ↑ 4月22日にCDリリースされる両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」の表題曲が2週連続でランクイン。こちらは、4月17日（金）公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の主題歌です。
――ほかにも、番組ではゲストパートにシンガーソングライター・Leina（レイナ）さんが登場！ 4月7日にリリースされた新曲「誓い」などについて伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ