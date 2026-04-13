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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、テキサス・レンジャーズ戦に先発登板。4回（94球）を投じ、被安打5、奪三振6、与四球5、失点2の成績で敗戦投手となった。調子が上がらない佐々木に対して、米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

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試合では初回から走者を背負う苦しい展開が続いたが、三振で切り抜ける場面もあり、要所では踏ん張りを見せた。2回も無失点で切り抜けたが、3回には甘く入った速球をエバン・カーター外野手に捉えられて被弾。その後も連打と四球、暴投が絡み、追加点を許した。

それでも満塁のピンチを抑えるなど崩壊には至らず、レンジャーズ打線を得点圏で安打1に抑えるなど運にも助けられながら最少失点で踏みとどまった。

結果としては大崩れを免れた形だが、毎回のように走者を出す内容は依然として不安材料だ。奪三振能力の高さという武器を示す一方で、四球の多さが課題として浮き彫りとなった。

この日の佐々木の投球についてモレノ氏は「得点圏に走者を置いた場面で、レンジャーズが7打数で安打1に抑えられていなければ、彼の短い登板はさらに悲惨なものになっていたかもしれない」と言及した。

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