大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、テキサス・レンジャーズと戦い6-3で勝利した。この試合では外野手同士が交錯しかけるシーンがあったが、デーブ・ロバーツ監督は意思疎通をはっきりする必要があると注文をつけたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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5-1とドジャース4点リードで迎えた5回表無死一塁。打席のカイル・ヒガシオカ捕手が放った左中間方向への打球を、中堅のアンディ・パヘス外野手が捕球。ただ、右翼のテオスカー・ヘルナンデス外野手もギリギリまで打球を追っていたため、両者は落下地点付近であわや交錯しかけた。

同メディアは「スポーツネットLAの中継では、パヘスとテオスカーがダグアウトで、どちらが捕るべきだったかを冗談交じりに言い合っている様子が映し出されていた。あまりに盛り上がったため、ロバーツ監督にも意見を求めたほどだった」と言及。

続けて、「ロバーツ監督は試合後、パヘスが左中間の守備範囲を主張しているのかと問われ『まあ、そうだな、その通りだよ。ちゃんと整理しないといけないな。プレーが成功したときは笑い話で済むけど、しっかりコミュニケーションを取る必要がある』と冗談めかして答えた」と記している。

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