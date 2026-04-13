













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのロベルト・オスナは12日、ファーム・リーグ 西地区のオリックス・バファローズ戦の8回に登板。1イニングを無失点に抑えた。







1－4とリードを許したソフトバンクは8回裏、オスナをマウンドに送る。先頭の横山聖哉をストレートで三球三振と上々の滑り出し。その後、安打と犠打で2死二塁とされるが、ここから一段ギアを上げた。



打席には、代打で登場した香月一也。カウント2－2からの5球目、この日最速となる154キロのストレートを投げ込んで空振り三振に斬って取り、1回を無失点に抑えた。











ソフトバンクの一軍では12日、昨季にセーブ王・杉山一樹が左手の骨折により登録を抹消された。セットアッパーの藤井皓哉も右肘の故障で今季絶望となっており、中継ぎ陣の柱が相次いで戦線から離脱する形となっている。



昨季の最優秀中継ぎ投手に輝いた松本裕樹も、今季7試合で防御率4.05と状態が上がってきていない。仮にオスナが一軍のピースにハマることができれば、チームにとっても大きな戦力となりそうだ。









【動画】1軍昇格あるか！？オスナが2軍戦で1回無失点

DAZNベースボールの公式Xより















昇格はあるのか



オスナ 2軍戦で1回無失点



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