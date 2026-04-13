今日の運勢 4月14日（火）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月14日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月14日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？流れや土台が、少しずつ形になっていくときです。既に積み重ねてきたものが、穏やかな安定へとつながっていきます。今ある豊かさやつながりを大切にすることで、心が満たされそうです。安心できる場所が、これからの流れをさらに整えていくでしょう。重たく感じていた流れのなかに、少しずつ光が戻ってくる気配を感じるでしょう。これまでの痛みや疲れも、形を変えながらあなたを癒やしてくれそうです。無理に立ち直ろうとしなくても、自然と回復の流れが進んでいきます。新しい一歩へとつながる穏やかな力が整っていきます。無理に誰かと合わせようとしたり、後回しにしていた部分を見直すことで、流れが変わっていきそうです。受け取ることがあれば、遠慮しすぎなくても大丈夫。自分にとって、ちょうどいい循環を選ぶことが大切です。あなたらしさが、無理のない形で自然に広がっていきそうです。心が繊細に動く流れにいるようです。無理に伝えようとせず、自分の内側にある感情を優しく受け止めることで、言葉や行動に自然な形で表れます。小さなときめきや直感を大切にすることで、流れが自然と広がっていきそうです。迷いが晴れていくように、本当に大切なものが少しずつ見えていきそうです。これまで広がっていた選択肢のなかから、しっくりくるものを選び取れる感覚が得られそうです。無理に絞り込もうとしなくても、心が自然と向かう方向がはっきりしてくるでしょう。考えがまとまりにくいと感じるときかもしれません。それは大切な視点を見直すタイミングのようです。焦って答えを出そうとせず、一つひとつ丁寧に受け止めていくことで、必要な気づきが自然と見えていきます。周りの言葉に振り回されすぎないでください。見えない制限に気付くことで、少しずつ視界が開けていきます。無理に抜け出そうとしなくても、自分の気持ちに寄り添いながら一歩ずつ進むことで、自然と自由な方向が見えていきそうです。あなたのなかには、既に選べる力が育っています。これからの可能性に目を向けながら、どの方向へ進むかをゆっくり見つめてみてください。自分の心がどこに惹かれているのかを感じることが大切なようです。少し先の未来を思い描くことで、自然と選びたい道が見えてきそうです。焦らず自分のペースで広がっていく可能性を受け取ってみてください。無理に頑張らなくても、あなたの明るさや喜びが、そのまま魅力となって周囲に伝わっていきそうです。素直な気持ちで過ごすことで、心も現実も温かくなり、満たされていきます。小さなうれしさを大切に受け取ることで、さらに軽やかな幸せが広がっていきます。揺れていた気持ちや曖昧だったものが、少しずつ晴れていく流れがあります。不安に感じていたことも、見え方が変わることで、落ち着いて受け止められるようになりそうです。無理に答えを探さなくても、自然と本当の気持ちに気付いていけます。安心できる感覚を大切にすることで、穏やかな方向へ整っていきます。外側の答えを探すよりも、自分の内側にある感覚にそっと意識を向けることで、それが確信になっていきそうです。言葉にしきれない直感や静かな気付きが大切なヒントになりそう。無理に動こうとせず、感じ取ることを大切にすれば、自然と進むべき方向が見えてきます。“思うように評価されていない”と感じることもありそうですが、それは自分の軸を見つめ直すタイミングです。外からの反応に左右されすぎないように、自分が今まで積み重ねてきたものに目を向けることで、確かな自信がついていきます。誰かと比べなくても、あなたのペースでしっかり進んでいます。迷いのなかにいる感覚があっても、バランスを保とうとするなかで未来が整っていきます。無理に答えを出そうとせず、自分の気持ちを少しずつ受け止めることで、自然と方向が見えていきそうです。外の声に引っ張られすぎないように、内側の静かな感覚に耳を傾けることで、自然と答えが見えてくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/