厚さわずか1.65mmの超薄型機械式時計｜コンスタンチン・チャイキン「ThinKing Mystery」

独立系時計師・発明家であるコンスタンチン・チャイキンより、2024年に発表した自社製超薄型ウォッチ「ThinKing」をベースに制作した新作モデル「ThinKing Mystery」が登場した。

【画像】限りなく薄く、ミステリアスでユニークなコンスタンチン・チャイキンの新作モデル（写真12点）

本モデルの特徴は、1.65mmというという薄型なボディーはもちろんのこと、透明なディスクによる”ミステリー表示”を採用した点である。奇術師、時計師、発明家であったジャン＝ウジェーヌ・ロベール＝ウーダンの遺産に捧げられた作品である「Mystery 1000 Jewels」から着想を得て制作されたこの構造が、本モデルのデザインをより美しく、シンプルに仕上げている。

本モデルのために開発されたレザー製の特許取得済みストラップにも注目したい。本ストラップには、弾性インサートとしなやかなチタン製補強材が組み込まれており、時計全体を支える構造の一部として機能するのに加え、ケースに加わる余計なストレスを軽減してくれる役割を持つ。

さらに、限りなく薄いボディを実現するため、メゾンはリューズを設けない方針を採用。本モデルには、過巻きを防止する安全機構を備えた新しい補助ツールを2種類設けており、主ゼンマイが必要以上に巻き上げられることがないように工夫されている。このような細かな構造が、1.65mmというという薄型モデルに様々な可能性をもたらしているのである。

Konstantin Chaykin ThinKing Mystery

ケースサイズ・素材：41mm、高強度・高精度合金、厚さ1.65mm

総部品点数：284点

重量：12.1g（ストラップ除く）

ムーブメント：コンスタンチン・チャイキン自社製 超薄型キャリバー K.23-3.1 手巻き（専用キーによる巻き上げ）ムーブメントは時計ケースに統合 54石 日差 −15/+20秒

テンプ：歯付きカップリングを備えたデュアルバランス（特許取得ソリューション）

振動数：18,000振動/時

脱進機：スイスレバー脱進機

パワーリザーブ：38時間…単一の超薄型香箱による（特許取得ソリューション）

機能：”ミステリー”時刻表示、時表示、分表示

表示用クリスタル：サファイアクリスタル4枚（直径10.6mm、厚さ0.3mm）

表示ディスク：サファイアディスク2枚（直径10.6mm、厚さ0.2mm）

ストラップ：高品質レザーストラップ、しなやかなチタン製補強材および弾性インサートを内蔵（特許取得ソリューション）

バックル：コンスタンチン・チャイキン マニュファクチュール製、クラシック ステンレススチールバックル

巻き上げボックス：カーボンおよびステンレススチール製

サイズ：47 × 43 × 9.2mm

重量：30g

部品数：112点（巻き上げ・時刻調整機構および安全逆転クラッチを含む）

巻き上げキー：ステンレススチール製（長さ94mm、直径9.50mm）

部品数：26点（安全機構を含む）

限定数：12本限定