千葉ロッテマリーンズ 最新情報

千葉ロッテマリーンズのアンドレ・ジャクソン投手は、14日にZOZOマリンスタジアムで行われる北海道日本ハムファイターズ戦に先発予定。同試合に向けて意気込みを語った。

ジャクソンは、「ZOZOマリンで投げることは特別なことだと思いますし本当にワクワクしています。マリンで投げるのは2024年シーズン以来じゃないかな」と、移籍後初となる本拠地での登板に思いを馳せた。

続けて、「前回登板ではちょっと捕まってしまったんだけど、なんとか粘り強くしっかりとしたピッチングでチームに貢献できるように、勝利へ導いていきたいと思います」と意気込みを示した。

ジャクソンは今季2試合に登板して1勝1敗。京セラドーム大阪で登板した前回8日のオリックス・バファローズ戦では6回8安打6失点で敗戦投手となっている。与四球2、暴投1と制球に苦しみ、冷静さを欠く投球となった。

ジャクソンは昨季まで、2シーズンにわたって横浜DeNAベイスターズの先発ローテーションを務めた右腕。昨季は10勝を挙げ、NPB通算50試合登板で18勝14敗、防御率2.60の実績を残している。

15日の登板では本来の安定感を取り戻し、試合を作っていきたい。

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