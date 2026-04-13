













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの野村佑希は12日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「6番・左翼」で先発出場。9回に今季4号となる2点本塁打を放った。











日本ハムは5－11と大きくリードを許した展開で、9回裏の攻撃を迎えた。ソフトバンクはこの回から6人目の尾形崇斗をマウンドに送る。日本ハムは先頭の5番・万波中正が二塁打を放ち、続く打席には6番の野村が入った。



1ストライクからの2球目、捕手の海野隆司はやや中腰で構えたが、157キロのストレートがやや甘く入ったところを野村のバットが一閃した。



乾いた音を発した打球は、圧倒的な弾道を描いて左翼でフェンスを大きく超えて着弾。野村の今季4号となる特大本塁打で、日本ハムは9回に2点を返した。



試合はそのまま7－11でソフトバンクに敗れたが、9回に主軸の一発で意地をみせた。



日本ハムは今季ワーストの11失点で2連敗し、7勝7敗の勝率5割。とりわけ対ソフトバンクに開幕から5連敗と、優勝争いを見据えるうえで最大の強敵に対し大きく後れをとった。



だが、9回の野村の一打は、このままズルズルと終わらない流れを相手に見せられた本塁打と言える。



この2試合で計17失点を喫した投手陣を再整備し、次の直接対決を見据えたい。



























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DAZNベースボールのXより













覚醒



野村佑希 完璧すぎる第4号特大ホームラン



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