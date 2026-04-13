大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ブレイク・スネル投手が左肩故障により故障者リスト（IL）に入っている。回復は着実に進んでいると伝えられる中、あるファンのコメントに不満を露わにする一幕があったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「スネルの肩の怪我に疑問を呈してはいけない。今週、彼が配信したTwitchのライブ中に、あるファンが身をもってそれを学ぶことになった。肩の故障でリハビリ中のスネルは、シーズン開幕から15日間のIL入りとなっているが、ライブ配信中にコメントを読んでいた際、『さっさとILから戻れ』というコメントが癇に障った」と言及。

続けて、「彼は『そんなの俺がコントロールできるわけねえだろ』と不快感を示すと、肩に向かって『おい、肩。炎症なんて起こすなよ。調子が良くない状態でポストシーズンで投げるなよ。ワールドシリーズ（WS）で勝とうとするなよ。ああ、まだ肩が痛くてシーズン開幕に間に合わないのか？』と語りかけた。さらに、『で、俺にどうしろって言うんだ？ 何の話をしてるんだよ？』と述べた」と記している。

先発ローテーションの一角を担うはずだったスネルの復帰は多くのファンが待ち望んでいるが、本人としては早期復帰をせかされるのは気分が良くないようだ。

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