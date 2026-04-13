













東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの増居翔太が12日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦の8回にプロ初登板。1回無失点の好投でプロ初ホールドをマークした。











ヤクルトは先発の高梨裕稔が7回を投げて被安打1の無失点と快投。その後を受け、2点リードの8回裏のマウンドに上がったのは、同12日に一軍登録されたばかりのドラフト4位ルーキー・増居だった。



増居は先頭のトレイ・キャベッジを空振り三振に斬って取り、プロ初奪三振をマーク。しかし、続く坂本勇人に四球を許すと、代打・増田陸にストレートを左前に運ばれ、1死一、二塁のピンチを招く。



ここで巨人の阿部慎之助監督は、この日2打数無安打の山瀬慎之助に代えて「代打・大城卓三」をコール。5日の横浜DeNAベイスターズ戦で代打逆転3ラン本塁打を放った打力に勝負の命運を懸けた。



チャンス拡大で東京ドームのボルテージが上がる中、増居は全く表情を変えることなく落ち着いていた。ストレートで押していく投球で大城をわずか4球で空振り三振に仕留めると、続く佐々木俊輔には一転して変化球で組み立てる。最後はアウトハイに絶妙に決まるスライダーで見逃し三振を奪った。



リリーフ陣が好調なヤクルト。ベンチには清水昇、星知弥、木澤尚文、ヘスス・リランソらが控えていたが、池山隆寛監督の采配が見事に功を奏し、増居が最高の形でプロデビューを飾った。



最終回はホセ・キハダが締め、ヤクルトは巨人に2－0で勝利。同カードを2勝1敗と勝ち越すと同時に、ヤクルトにとって頼もしい新戦力が加わった試合となった。

























【動画】増居翔太がプロ初登板！ピンチを脱する場面がこちら

DAZNベースボールの公式Xより















ルーキーの強心臓



増居翔太 初登板でピンチ抑える

ベンチでは安堵の笑顔



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