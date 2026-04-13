ファミリーマートは4月13日、2026年度春季労使協議において4年連続となるベースアップを実施し、月例給の改定と初任給引き上げを決定したと発表した。
今回の改定では、2026年3月度よりベースアップと定期昇給を合わせ、月例給が1万6117円アップ。また、初任給を昨年比1万円アップの27万円に引き上げるとともに、昨年度事業利益1,000億円達成の貢献への労いとして、全社員に対し「特別一時金(6万円)」を別途支給する。これにより、社員平均年収においても業界トップ水準を実現するとしている。
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