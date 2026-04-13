大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、テキサス・レンジャーズと戦い2-5で敗れた。今季3度目の先発マウンドに上がった佐々木朗希投手にも黒星がついてしまったが、投球内容自体は及第点だったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦の佐々木は1回に無死一、二塁、2回に1死二、三塁と相次いでピンチを招くも、それぞれ無失点で切り抜ける。3回はソロ本塁打、タイムリーを打たれ2失点を喫するも、4回は再び無失点投球を見せここで降板となった。

同メディアは「佐々木はレンジャーズとのシリーズ最終戦で若干の改善を見せた。4イニングを投げ2失点、被安打5、5四球、6奪三振と、今季自己最高の成績を記録した。最初の2登板は対照的な結果となっており、1戦目は4回1失点と好投したものの敗戦投手に。2戦目は大きく崩れ5回6失点、被安打5、3四球を喫した」と言及。

続けて、「レンジャーズとのシリーズ後、ドジャースは本拠地でニューヨーク・メッツとの3連戦に臨み、その後コロラド・ロッキーズとの敵地4連戦を戦う予定だ。佐々木は後者のシリーズの終盤、いずれかの試合で先発する可能性が高い」と次回登板の見通しについても触れている。

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