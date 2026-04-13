













東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの高梨裕稔が12日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦にで先発登板。7回を投げて被安打1、無失点と見事な投球を披露した。











高梨は今季3試合目の先発登板。神宮球場で投げた前回5日の中日ドラゴンズ戦では、5回1/3を投げて被安打7、4失点の内容だった。それを受けての今回の登板だったが、立ち上がりから制球、球威ともに抜群だった。



武器である強いストレートが高めに決まり、高梨らしい打者を押していく投球が展開された。



この試合は勝負球のフォークも低めにキレて空振りを奪うほか、カウント球としても機能。こちらも投球割合の20.3%を占め、2球種を中心とした組み立てで打者を翻弄していった。



7回1死から中山礼都に中前打を許して偉業は逃したものの、7回を投げて被安打1、無四球、無失点と完璧な投球を披露。チームも2－0で巨人に勝利し、今カードを2勝1敗と勝ち越し。高梨は今季初勝利を掴んだ。























【動画】完璧な投球！6回までの高梨の様子がこちら

DAZNベースボールの公式Xより















6回まで1人の走者も許さず



高梨裕稔 パーフェクト継続中

6回68球を投げて4奪三振



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