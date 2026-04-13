千葉ロッテマリーンズは6月19日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦(ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始) において、地域振興活動「ALL FOR CHIBA」の一環として、習志野市立習志野高等学校吹奏楽部の来場が決定したことを発表した。

「ALL FOR CHIBA」は、県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。

習志野高等学校吹奏楽部との取り組みは2018年に開始し（2018年、2019年、2020年、2022年、2023年、2024年、2025年に実施）、今回で8回目の実施となる。

当日は、試合前にグラウンドで演奏を行うほか、ホーム外野応援指定席に設置する特別パフォーマンスエリアにて、マリーンズ応援団とともに応援に参加。

当球団には習志野高等学校OBとして、福浦和也二軍監督、池田来翔内野手が在籍している。

吹奏楽部顧問 竹澤優次さんは、「千葉ロッテマリーンズの応援は我々にとっても大変貴重な経験です。約3万人近いお客様に囲まれパフォーマンスや演奏させて頂く高揚感や感動は、我々にとって他では味わえない特別な一日となっています。

今回の出演で8回目となり、今年はどのように盛り上げようか、球団の方とも様々な提案や話し合いを重ねてきました。応援団の皆様、そしてマリーンズファンの皆様と今まで以上に一体となれる応援を目指し、さらにバージョンアップしたパフォーマンスで選手の皆さんを後押しできるよう、精一杯務めさせて頂きます！」とコメント。

吹奏楽部部長 山田幹悟さんも、「今年も千葉ロッテマリーンズの応援に招待して頂き、誠にありがとうございます。習志野高校吹奏楽部は「悔いのない一日を！」をモットーに部員全員が明るくパワフルに活動しています。

特にスポーツ応援では、会場いっぱいに響く、通称「美爆音」を武器に、選手や応援する皆様を盛り上げられるように200％の力で演奏しています。

今回、ふたたびZOZOマリンスタジアムでの応援をさせて頂けると知り、部員一同、演奏当日をとても楽しみにしています！私たちのパワーで千葉ロッテマリーンズの勝利を後押しできるよう、最後まで全力で“悔いのない応援”をさせていただきます！」と意気込みを語った。

【写真】今年もマリンに”美爆音”！昨年の様子がこちら

[caption id="attachment_259740" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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