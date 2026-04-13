













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽は12日、横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。7回にプロ初本塁打を放った。











DeNAは2－4と2点ビハインドで7回裏の攻撃を迎えた。2死無走者となり、打席に6番の宮下が入る。相手先発・床田寛樹のカウント2－2からの6球目、インローへのストレートを宮下が弾き返した。



おっつけたようなバッティングから放たれた打球は、逆方向へぐんぐん伸びて右翼スタンドへ到達。宮下の記念すべきプロ初本塁打で、DeNAは3－4と1点差に詰め寄った。



これで勢いに乗ったDeNAは、代わった森浦大輔から勝又温史が適時二塁打、さらに代打・度会隆輝が2点本塁打を放つなどこの回一挙4得点で逆転に成功。リードを守り切り、最終スコア6－5で広島に逆転勝ちを収めた。



同試合で活躍した宮下は、2025年ドラフト3位で東洋大から入団した球団期待のルーキー。東洋大では1年から二塁手のレギュラーとなり、アマチュア時代から広角に長打を放てる強打者として評価を高めてきた。



プロ初本塁打を放った宮下は「打ったのはストレートです！追い込まれていたので短く持ってコンパクトを意識してスイングしました！入ってくれと思いながら走っていましたが、本当に入ってくれてよかったです！」と、 満面の笑みで話した。



DeNAは、キーポジションである遊撃のレギュラーが固まらない状況が続いてきた。宮下がチームの求めているピースにハマることができるのか、今後の活躍に期待したい。























【動画】これが入る…？宮下朝陽、衝撃のプロ初本塁打がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













衝撃のプロ初ホームラン



ドラ3ルーキー・宮下朝陽

逆方向に突き刺した



⚾️DeNA×広島



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