













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は12日（日本時間13日）、テキサス・レンジャーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。試合には敗れたものの、ジェーコブ・デグロム投手から2試合連続となる先頭打者本塁打を放つ活躍を見せた。米公式サイト『MLB.com』のソンジャ・チェン記者が言及した。

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大谷はこの日、デグロムが投じた初球のフォーシームを右翼スタンドへ叩き込んだ。この一発でドジャースは先制したが、レンジャーズに2-5で敗れ、スイープとはならなかった。











デーブ・ロバーツ監督は大谷について「最初の打席は良かった。ジェーコブは調子が良ければ、野球界屈指の投手だ。だから彼は今日、2打席とも良い打席を築いたと思う」と振り返っている。



この本拠地シリーズを迎えるまで、大谷はドジャースタジアムでまだ長打を放てていなかった。しかし、2日連続で先頭打者本塁打を放ったことで再び長打力を取り戻しつつあり、現在は本塁打5でドジャースのチームトップに立っている。



この試合でMLBの連続試合出塁を46に伸ばした大谷について、チェン氏は「たった1球で決着がついた！次の試合で、大谷は選りすぐりの仲間入りを果たす好機を掴んでいる。3試合以上連続で先頭打者本塁打を放ったメジャーリーガーは、わずか3人しかいない」と言及した。









【動画】大谷翔平、2試合連続の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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