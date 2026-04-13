ブリトニー・スピアーズ、逮捕から1カ月でリハビリ入所　自ら決断

ブリトニー・スピアーズが、飲酒運転の疑いで逮捕された後、リハビリ施設に入所したことが明らかになった。関係者がローリングストーンに語ったところによると、彼女は自らの意思で治療施設に入所したという。

この決断は、ロサンゼルス郡外で3月4日に逮捕されてから約1カ月後のことだ。当時、カリフォルニア・ハイウェイ・パトロールの広報担当はローリングストーンに対し、スピアーズがアルコールおよび薬物の影響下で運転していた疑いがあると説明している。

「スピアーズ氏には判断力の低下を示す兆候が見られ、現場での一連の飲酒検査を受けました。その後、カリフォルニア州車両法第23152条(g)（薬物およびアルコールの併用による影響下での運転）違反の疑いで逮捕され、ベンチュラ郡メイン刑務所に収監されました」

スピアーズは数時間後に釈放されている。

逮捕後、彼女の代理人はローリングストーンに対し、今回の出来事を受けてスピアーズが「長らく必要とされていた人生の変化」に向き合う決意を固めているとコメントしていた。

「今回の件は非常に残念で、決して許されるものではありません。ブリトニーは法に従い、正しいステップを踏んでいくつもりです。そして今回が、彼女の人生において長らく必要とされてきた変化の第一歩になることを願っています。困難な時期ではありますが、必要な支援とサポートを得られることを願っています」

さらに代理人はこう付け加えている。「彼女の愛する人たちは、心身の健やかさを取り戻し、前向きな未来を築くための具体的なプランを整えようとしています」

その後、スピアーズ自身も沈黙を破り、「みんなのサポートに感謝しています……家族や友人と過ごす時間は本当にかけがえのないもの」とSNSに投稿。「優しさを忘れないで!!!」とメッセージを添えた。

from Rolling Stone US