ルートン・タウンを率いるジャック・ウィルシャー監督が、監督キャリアで初タイトルを獲得した。

EFLリーグ1（イングランド3部リーグ）で10位につけているルートン・タウンは、『ウェンブリー・スタジアム』で開催されたヴェルトゥ・トロフィー（EFLトロフィー）決勝で、EFLリーグ1の5位につけているストックポート・カウンティと対戦。11分にストックポート・カウンティが先制したが、その後に3点を決めたルートン・タウンが逆転し、3－1で勝利を収めた。

この結果、ルートン・タウンは2009年以来2度目のEFLトロフィー優勝となった一方、ストックポート・カウンティはこの大会の決勝で3度目の敗退となった。

現在34歳のウィルシャー監督は現役時代にアーセナルを中心に活躍。2008年9月、当時クラブ史上最年少だった16歳と256日でプレミアリーグデビューを飾り、2012－13シーズンからはクラブの背番号「10」を託された。イングランド代表としても、18歳でデビューを飾り、FIFAワールドカップブラジル2014やEURO2016に出場したが、度重なるケガで長期離脱を繰り返したことも影響し、ウェストハムやボーンマス、オーフス（デンマーク）を渡り歩いた後、2022年7月に30歳の若さで現役を引退していた。

その後、2022年7月から古巣アーセナルでU－18監督を務め、指導者キャリアをスタートさせると、2024年10月にノリッジのアシスタントコーチに就任。2025年4月には当時のヨハネス・トルップ監督解任に伴い、暫定監督として2試合を指揮した後、同シーズン限りでノリッジを離れていた。

そして、2025年10月に初めて正式な監督としてルートン・タウンに就任。同クラブは昨季まで日本代表DF橋岡大樹（現：スラヴィア・プラハ）が所属していたことでも知られ、2023－24シーズンにはプレミアリーグを戦っていたものの、昨季はチャンピオンシップを22位で終え、2年連続降格の憂き目を見ていたなか、就任38試合目にして、ウィルシャー監督は監督キャリアで初タイトルを獲得することに成功した。

【ハイライト動画】ウィルシャー監督率いるルートン・タウンがEFLトロフィー制覇！