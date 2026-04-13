All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった北海道在住64歳男性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：norinori

年齢・性別：64歳・男性

居住地：北海道

家族構成：本人、妻（55歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：会社役員

リタイア前の年収：800万円

現在の預貯金：2500万円

リスク資産：300万円

◆「大学生の子どもの学費と仕送りが月17万円掛かる」

年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金を取り崩している」と回答したnorinoriさん。

ひと月当たりの現在の収入は「自分の公的年金16万円と個人年金保険8万円、妻の労働収入8万円」の合計32万円。

対して月の生活費は「食費7万円、通信費2万円、医療費1万円、交通費1万円、保険料3万円、趣味・娯楽費3万円、車関連費用2万円、その他3万円」の合計22万円ほど。

これに加えて「子どもの1人が大学生で家を離れているため、学費と仕送り」が月額換算で「17万円くらい」掛かるそうで、「年間あたり200万円程度貯金を切り崩している」状況だと言います。

◆「新車価格が10年前の1.5倍に。インフレの影響を感じる日々」

とはいえ「この子が就職するまでは学費含め年間200万円程度が私たちの生活費のほかに掛かっているが、これは想定内」とnorinoriさん。

ただ、昨今の物価上昇は想定以上だったようで、「特に近々買い替えを予定している自家用車の新車価格が10年前の1.5倍程度になり、新車の購入を見送って中古車を検討している」と言います。

また年金生活における税金や社会保険料の負担感については「税金は妥当な水準と思うが、任意継続2年目の健康保険料が（退職時の給与を基準に計算された1年目と同額になるため）高額で負担感が強い」とコメントがあります。

◆「物価高の連鎖は続きそう。より一層切り詰めなければ」

普段の暮らしについて伺うと、「買い物は食料と日用品を中心に3日に1回程度、外食はほとんどしない。私は趣味のガーデニングと写真、釣りと若干のクラウドワークス、妻は週4日のパート勤務。旅行は国内1～2泊で年に1回程度楽しんでいる」と回答。

ただ、先のことを考えると今の暮らしさえ維持できるか疑問だといい、「物価高に対応して賃金が上がり、それも原因で物価高の連鎖となっている。この物価高に対して年金額は追いついていないため、生活は今後さらに切り詰めなければならないと感じている」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

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文＝あるじゃん 編集部