焼鳥チェーン店「鳥貴族」の美味しい焼鳥やビール、そして、公式キャラクターの「トリッキー」がマスコットになって再びカプセルトイに登場。6月の発売を前に、SNSで話題となっています。

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「鳥貴族マスコットコレクション」

6月より再販決定🐥📢✨

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前回ゲットできなかった方にもチャンス到来🎉

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詳しくはこちらの投稿をチェック👇

(@_torikizokuより引用)

こちらが、6月の再販が決定したカプセルトイ「鳥貴族マスコットコレクション」です。

高さ約60㎜の「トリッキー ラバーキーホルダー」、表は“うぬぼれ中”、裏は“串打ち中”と書かれた「うぬぼれ看板キーホルダー」、高さ約48㎜の「メガジョッキマスコット」、横幅約60mmの「鳥貴族看板ラバーキーホルダー」、裏表にメニューがぎっしり掲載されている「メニュー表アクリルキーホルダー」、串打ち体験ができちゃう「鳥貴族マスコット(たれ)」の全6種。どれも、「鳥貴族」にいるような気分になれるアイテムばかりですね。

このニュースに、SNSでは「待ってた(泣」「メニュー胸アツ!! 担当の方、めっちゃ最高!!(自分好み)」「うぬぼれ看板キーホルダーが!!!!!!!ほしい!」「前回ゲット出来なかったから、今回こそ!」「今度こそまわしたいー」と話題に。ぜひコンプして、「鳥貴族」を再現したいですね。

発売日は6月となっており、デザインは変わる可能性も。価格も含め、詳しい情報は続報をチェックしてみてくださいね。