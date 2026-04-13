プレミアリーグ第32節が12日に行われ、クリスタル・パレスはホームでニューカッスルと対戦した。

現在リーグ戦で勝ち点「39」のクリスタル・パレスは現在14位。UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）も勝ち進んでおり、過密日程ながら今節は難敵ニューカッスルをホームに迎え入れる。

日本代表MF鎌田大地がベンチスタートとなった一戦は、両チーム譲らず引き締まった展開で時間が経過。35分にはクリスタル・パレスのジェレミ・ピノがシュートを放つと、CKからジェイディー・カンボがヘディングシュートを合わせるなど、ホームチームが徐々に得点に近づいていく。

しかし、試合の均衡を破ったのはニューカッスル。迎えた43分、右からの鋭いグラウンダーのクロスにウィリアム・オスラが押し込み先制点を奪取。ニューカッスルのリードで試合を折り返す。

1点を追いかけるクリスタル・パレスは、65分にアダム・ウォートン、イスマイラ・サール、ジャン・フィリップ・マテタと主力選手を投入すると、69分にはさっそくサールにFKからチャンスが訪れるも、ヘディングシュートはバーに直撃する。

迎えた77分には、鎌田がピッチに登場。すると81分、鎌田が右サイドへボールを展開し、ダニエル・ムニョスがクロス。折り返しに最後はマテタが押し込み、クリスタル・パレスが試合終盤に同点に追いつく。

すると後半アディショナルタイム、クリスタル・パレスがPKを獲得。このPKをマテタが落ち着いて沈め、ついに逆転に成功する。その後スコアは動かず、クリスタル・パレスが2－1で逆転勝利。ニューカッスルは手痛いリーグ戦連敗となった。

クリスタル・パレスは次戦、16日にECL準々決勝・2ndレグでフィオレンティーナと対戦。その後は20日にウェストハム戦を控えている。

【スコア】

クリスタル・パレス 2－1 ニューカッスル

【得点者】

0－1 43分 ウィリアム・オスラ（ボーンマス）

1－1 81分 ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）

2－1 90＋4分 ジャン・フィリップ・マテタ（PK/クリスタル・パレス）