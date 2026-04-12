楽天が4点差でオリックスに完封勝利
先発投手：楽天は瀧中 瞭太が6回1/3回0失点の好投（2安打3奪三振）、オリックスのＳ・ジェリーは6回1失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：楽天が1点を追加 8回裏：楽天が3点を追加 注目選手：楽天の辰己 涼介が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|ヤクルト
|13
|9
|4
|0
|.692
|0
|3
|巨人
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|4
|広島
|11
|5
|6
|0
|.455
|3
|5
|DeNA
|12
|4
|8
|0
|.333
|5
|6
|中日
|13
|3
|10
|0
|.231
|6
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|オリックス
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|2
|日本ハム
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|4
|楽天
|13
|6
|6
|1
|.500
|2
|5
|西武
|14
|5
|8
|1
|.385
|4
|6
|ロッテ
|14
|5
|9
|0
|.357
|4