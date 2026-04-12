楽天が4点差でオリックスに完封勝利

先発投手：楽天は瀧中　瞭太が6回1/3回0失点の好投（2安打3奪三振）、オリックスのＳ・ジェリーは6回1失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：楽天が1点を追加 8回裏：楽天が3点を追加 注目選手：楽天の辰己　涼介が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 14 10 4 0 .714 -
2 ヤクルト 13 9 4 0 .692 0
3 巨人 13 7 6 0 .538 2
4 広島 11 5 6 0 .455 3
5 DeNA 12 4 8 0 .333 5
6 中日 13 3 10 0 .231 6

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 13 9 4 0 .692 -
2 オリックス 13 7 6 0 .538 2
2 日本ハム 13 7 6 0 .538 2
4 楽天 13 6 6 1 .500 2
5 西武 14 5 8 1 .385 4
6 ロッテ 14 5 9 0 .357 4