大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日終了時点で、ナリーグ西地区首位（9勝3敗、勝率.750）に立っている。シーズンを順調に滑り出した一方で、先発ローテーションの一角を担うエメ・シーハン投手の現状が不安視されているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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シーハンは昨季15登板、6勝3敗、防御率2.82とまずまずの数字をマーク。一方、今季は開幕からここまで2試合に登板し、1勝0敗、防御率8.00、被安打12、四球5と失点がかさんでいる。

同メディアは「新シーズン序盤で期待外れとなっているドジャースの2選手」として佐々木朗希投手とシーハンの2名を挙げたが、「佐々木とシーハンはいずれも高いポテンシャルを持つ若手投手だが、現時点では佐々木よりもシーハンの方に懸念がある」と指摘。

続けて、「彼は2023年にメジャーデビューを果たした。これまで負傷によって出場機会が限られてきたとはいえ、今季はシーズンを通して先発ローテ入りを勝ち取る絶好のチャンスを生かしきれていない。26歳という年齢を考えれば、ドジャースが佐々木ではなくシーハンの方をトレードに出す、あるいはブルペンに回す可能性が高いと見られる」と厳しい見解を示している。

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