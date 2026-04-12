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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、スプリングトレーニングから不安定な投球が続いており、シーズンが開幕してもその状況は続いている。期待が大きい佐々木には、すでに厳しい声も上がっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

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佐々木はここまで2試合に先発登板し、防御率7.00を記録。9回で奪三振9を記録する一方、与四球5と制球面に課題が見られている。

指標では、速球の球速は上位87パーセンタイルと依然として高水準だ。しかし、与四球率は32パーセンタイル、被バレル率は29パーセンタイルと低く、走者を背負った場面で痛打される傾向が浮き彫りとなっている。

佐々木は昨季の途中からリリーフとして結果を残したが、先発としては課題が残る状態である。今季もローテーションの一角として期待されているが、現時点では計算できる存在とは言い難い。

厳しい投球が続く佐々木について、ミストレッタ氏は「彼は現在の不振から脱却できれば、スター選手として頭角を現す可能性もある。しかし、シーズンの開幕から数週間を経て、彼はドジャースにとって最大の失敗作になっている」と言及した。

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