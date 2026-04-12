ジャスティン・ビーバー、コーチェラ2026で見せた「完全な自由」ザ・キッド・ラロイ、Dijonと共演

ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が日本時間4月12日（日）、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」2日目のヘッドライナーを務めた。その一部始終を振り返る。

昨年10月、ジャスティン・ビーバーはTwitchの生配信でファンに向けていくつかのヒントを明かしていた。フェスティバルのヘッドライナー出演について、彼は「コーチェラではみんなのために最高のショーを見せるよ。今は準備を進めながらインスピレーションを膨らませているところだ」と語っていた。そしてこの夜、ビーバーはその言葉通り、ザ・キッド・ラロイを迎えての「Stay」や、その後に登場したディジョン（Dijon）、さらには数々のスペシャルゲストを交えたセットリストを披露し、約束を果たした。

2024年、ザ・キッド・ラロイはRolling Stone誌の取材に対し、自身のキャリアにおけるビーバーとの関係性や、彼のポジティブな姿勢について語っている。「彼は本当に特別な人間だよ。僕をサポートすることに関しては、エゴなんて全くないんだ」とラロイは言う。「彼みたいな人はなかなかいない。とても寛容で、僕を助けるために自分が持っているものすべてを差し出そうとしてくれるんだ」

セットが進む中、ひときわ温かなムードに包まれた場面で、ビーバーとディジョンはアルバム『SWAG』でのコラボ曲「Devotion」を披露した。ディジョンはこのアルバムにおいて不可欠なコラボレーターであり、前日の夜には彼自身のコーチェラ・セットを終えたばかりだった。また、同作のクレジットに名を連ねるもう一人のアーティスト、Mk.geeもパフォーマンスの最後に加わり、「Daisies」でベースを演奏した。

この日のメドレーでは、ジェイデン・スミスとの名曲「Never Say Never」やチャンス・ザ・ラッパーをフィーチャーした「Confident」、ニッキー・ミナージュとの「Beauty and a Beat」、ディプロやスクリレックスと制作した「Where Are Ü Now」など、多くのコラボ曲が演奏された。しかし、ビーバーが実際に誰をステージに招くかを決める際、彼の頭には別のアーティストたちの姿があった。

セットの終盤、テムズが登場し、アルバム『SWAG II』に収録されている「I Think Youre Special」をライブで初披露した。この二人は以前、2021年にリリースされたウィズキッドの「Essence」のリミックスで共演している。となれば、ナイジェリアのスターであるウィズキッドが合流して同曲をパフォーマンスしたのも、至極当然の流れだったと言えるだろう。

ビーバーはフェス開催の1週間余り前、ロサンゼルスのロキシーでプレビュー公演を行い、ヘッドライナーとしてのステージを予告していた。それは彼にとって、米国では4年ぶりとなるコンサートだった。招待制・スマートフォン持ち込み禁止で行われたそのギグで、彼は昨年リリースされた2枚のアルバム、『SWAG』と『SWAG II』の楽曲を披露した。

Rolling Stone誌は同作のレビューでこう綴っている。「『SWAG』を聴けば、ビーバーが問題を抱えていることは明白だ——それも、一筋縄ではいかないほど根深い問題を。しかし彼はそのすべてを、人生で最も独創的かつ多才な音楽へと昇華させている。『First Place』で彼が歌うように、『鳥籠の中では翼を広げることはできない』。だが『SWAG』のいたるところで、彼は高く飛び立っているのだ」

アルバム発表に先立ち、ある関係者は同誌に対し、ビーバーがこの作品で手にした新たなクリエイティブ・コントロールについて、これまでに見たことのない「最も純粋な形」のビーバーだと語っていた。「悲しいことに、完全な制作の自由を持つということは、アーティストとしての彼にとって新しい経験なんだ。完璧なシングルやアルバムを作らなければならないというプレッシャーから解放されたことで、彼は自身のキャリアで最高の音楽を作り上げることができたんだよ」

From Rolling Stone US.

ジャスティン・ビーバー Coachella 2026 Setlist

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justin bieber cantando BABY en coachella esto es HISTÓRICO pic.twitter.com/L8YrSYlyyD — ؘjuandi (@poxelse) April 12, 2026 THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER

PERFORMING ”STAY” TONIGHT

AT COACHELLA! pic.twitter.com/c1ARgEzGdC — The Kid LAROI Updates (@thekidlaroii) April 12, 2026