大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として起用されており、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、リーグ内には強力なライバル選手もいるため、まだ確実とは言えない状況だ。米メディア『スタジアム・ラント』のザック・ヒル記者が言及した。

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ヒル氏はナ・リーグMVP候補として大谷を筆頭に挙げ、「候補に入っていないなら理解できない」と断言した。現在は4月序盤ながら、すでに本命としての評価は揺らいでいないという。

一方で、課題として指摘されたのは三振数だ。4月は1試合で複数の三振を喫する傾向が見られるものの、長打率は.500台に乗せており、徐々に状態は上がっていると分析されている。

また、大谷は二刀流としてどれだけ登板するかもMVP受賞を左右する点だとされ、その大谷を脅かす存在としてピッツバーグ・パイレーツのオニール・クルーズ外野手が挙げられた。クルーズはすでに本塁打4、打点12と好スタートを切っており、結果次第では大谷に迫る可能性も示唆されている。

早くも注目の集まるMVPについて、ヒル氏は「MVP争いについて考えるのはまだ早すぎるが、アーロン・ジャッジ外野手と大谷がそれぞれのリーグで筆頭候補であることは、誰もが知っている。しかし、私はダークホースたちが現れ、両リーグのMVP争いに波乱を巻き起こすことを予想している」と言及した。

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