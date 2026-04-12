大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、ピッツバーグ・パイレーツ所属のポール・スキーンズ投手の獲得に動くのではと囁かれている。ここまで具体的な話には発展していない中、米メディア『ファンサイデッド』は気になる動きがあったと報じている。

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同メディアが注目したのは、同僚であるコナー・グリフィン内野手が、2034年まで契約を延長したことを受けてのコメント。スキーンズは若干19歳で長期契約を結んだグリフィンについて、「今後長きにわたってパイレーツの顔となるだろう」と述べたという。

この発言について、同メディアは「スキーンズは意図していなかったかもしれないが、結果的にニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、そしてドジャースに向けて“合図”を送る形となった。自分ではなく、グリフィンをパイレーツの顔として位置づける発言をしてしまった」と、移籍を示唆するような発言のようにも受け取れると指摘。

続けて、「スキーンズが近いうちに“地元割引”で契約することはなさそうだが、もし地元に近い場所でプレーすることに魅力を感じるのであれば、ドジャースと契約する可能性もある。現チームもいずれ再構築の時期を迎えることになるだろうが、その際に球界屈指の若手投手を迎える以上の方法があるだろうか」と記している。

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