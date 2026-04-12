個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、4月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！4月の優待銘柄3選

桐谷さん：4月はまず、明豊エンタープライズ＜8927＞がいいと思います。株価は449円（収録時）で、配当が2.9％あります。1000株必要ですが、50万円以下で株主になれます。

ここは4月と10月の年2回、8000円分のデジタルギフトがもらえるので、現在の総合利回りは6.46％と非常に高いです。デジタルギフトはPayPayやdポイントに換えられ、飲食店でも使えるので非常に使い勝手がいいですよ。少しずつ買い増して1000株にするのがおすすめです。

次は、ファースト住建＜8917＞です。現在は1177円（収録時）で配当が3.65％あります。ここも4月と10月の年2回優待がありますが、1年以上の継続保有が条件となります。QUOカードPayが年2回（合計1000円分）もらえ、総合利回りは4％と合格点の銘柄です。

そして、もう1つ挙げたいのがグッドコムアセット＜3475＞です。株価は1308円（収録時）で配当利回りは3.52％ですが、1000株保有で記念優待（創業や上場から何周年といった節目に提供する、通常の優待とは別の株主優待）で5万円分のデジタルギフトを4月と10月に実施しており、2025年で終わりかと思ったら2026年も実施をするとのこと。総合利回りは11.16％というすごさです。以降もまた何かやってくれそうな期待感もあります。

実は私、昔から300株ほど持っていまして。去年この記念優待が発表された際、1000株にするために700株買おうと思ってストップ高で注文を入れたら、なんと1万5000株（約1400万円分）も約定（売買が成立すること）してしまって真っ青になった思い出があります。分散投資が基本の私にとっては驚きの出来事でした。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部