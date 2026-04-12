リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、イングランド代表MFカーティス・ジョーンズとブラジル代表GKアリソンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝・2ndレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦欠場を明言した。

プレミアリーグ第32節が11日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』でフルハムと対戦。前半にリオ・ングモハが個人技から先制点を挙げると、エースのモハメド・サラーが追加点を記録し、2－0で勝利を収めた。

この試合は、CL準々決勝・PSG戦の1stレグと2ndレグの間に組み込まれた一戦のため、リヴァプールは前の試合からスタメン5人を入れ替えて臨んだが、前半の終盤にカーティス・ジョーンズがそ径部を負傷。治療の後、前半終了までプレーを続けたものの、ハーフタイムにオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフとの交代を余儀なくされていた。

スロット監督は試合後、カーティス・ジョーンズの状態について「彼はそ径部に違和感を感じていた」と説明。14日に控えるPSG戦の出場は「最善を尽くすしかないが、火曜日に出場できるとは思えない」と語り、現時点では欠場が濃厚となった。

また、欠場の続いている守護神アリソンに関しても言及。「彼も火曜日の試合に間に合うとは思っていない。まだ、チーム練習に参加できていないからね」と話しつつ、近日中の復帰を予想している。

「でも、彼は復帰に向けて懸命に努力しているし、近い将来戻ってくることを期待している」

【ハイライト動画】リヴァプールがフルハムを撃破



